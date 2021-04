Galvez e Atlético ameaçam desistir do Campeonato Brasileiro da Série D

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Os presidentes do Galvez Esporte Clube do Atlético Acreano, Edener Franco e Elison Azevedo respectivamente, divulgaram uma carta conjunta à sociedade onde admitem que os dois clubes, que irão representar o Acre no Campeonato Brasileiro da Série D, podem desistir da disputa da competição nacional.

No documento, os dois dirigentes argumentam que por conta da pandemia e o aumento das dívidas, os clubes não têm como custear as despesas da competição, sozinhos. Na carta, os presidentes lembram que, além do prejuízo para o futebol acreano, com a demissão de 100 pessoas diretas e 200 indiretas, a economia também será atingida, já que Rio Branco vai deixar de receber pelo menos 14 delegações de outros estados, que gastam com hospedagem, alimentação e transporte nos dias que ficam no Acre.

Os clubes afirmam que a única alternativa para participarem da competição é a promessa feita pelo governador Gladson Cameli que garantiu ajuda para a competição nacional. “Considerando promessa de apoio verbal feita pelo governador do estado do Acre em dezembro de 2020 e divulgados nos meios de comunicação, os clubes projetaram suas despesas em cima da promessa de apoio”, diz a carta.

Sem o apoio, os clubes reiteram que vão pedir a desistência da competição prevista para começar no próximo dia 26 de maio.

O ac24horas entrou em contato com a assessoria de governo e aguarda um posicionamento sobre a ajuda prometidas aos clubes.