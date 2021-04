Em solenidade, Gladson promove 163 oficiais e praças da Polícia Militar do Acre

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), e o comandante-geral da PM, coronel Paulo César Gomes, realizaram às promoções de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Acre.

A cerimônia, que contou com a presença de autoridades e familiares, ocorreu na tarde desta sexta-feira (30) no Colégio Militar Tiradentes, localizado na região do Calafate, em Rio Branco.

Ao todo, foram 163 militares que conquistaram a promoção, sendo 73 oficiais e 90 praças da Polícia Militar. Os oficiais alcançaram a patente de segundo-tenente, primeiro-tenente, capitães, major e coronéis que galgaram novos postos na instituição.

O governador Gladson Cameli ressaltou em seu pronunciamento que o governo tem muito que fazer nesse ano, segundo ele, o maior adversário da gestão é o tempo. Em relação a promoção dos militares, o gestor pontuou que essa é uma obrigação do governo. “Esse é um dever meu, esta regra eu pretendo obedecer no devido prazo. Não quero faltar em um evento sequer, Em relação às promessas de campanha feitas em 2018, como por exemplo, a titulação, será cumprida. Aos praças e oficiais, que eles nos ajude a salvar e proteger a população.

O coronel Luciano Dias aproveitou a oportunidade para apresentar ao governo do Estado o plano de ação e estratégia da polícia comunitária. De acordo com o militar, esse modelo não é uma invenção da corporação, mas sim, um trabalho que já foi realizado e que deu resultados positivos.