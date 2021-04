Após queda do silo graneleiro, Sepa diz que deverá reparar prejuízo aos produtores

Foto: Emerson Contri

Após queda do silo graneleiro, na BR-317, km 58 da Estrada de Porto Acre, na Vila Pia, na madrugada desta sexta-feira (30), a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), informou que deverá avaliar as perdas dos produtores para eventual reparação do prejuízo.

O secretário Nenê Junqueira que já se encontra no local, destacou que uma equipe de Sepa foi deslocada logo pela manhã. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) também foi acionado e se encontra no local tomando as medidas necessárias. Até o momento, não há vítimas e nem feridos.

“A equipe avalia os danos patrimoniais mas, principalmente, os prejuízos para os agricultores da região que tinham seus grãos armazenados no silo. O governo do estado está tomando todas as medidas de apoio aos agricultores”, declarou Junqueira.

Informações extraoficiais apontam que mais de 45 mil sacas de milho se perderam com a queda do silo, porém, a secretária de produção ainda não fala em números da perda dos produtores.