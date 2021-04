Acre deve receber apenas 1,4 mil doses da Pfizer de um total de 1 milhão do Ministério da Saúde

Doses serão distribuídas apenas para a capital, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Com a chegada, na noite desta quinta-feira, 29, do primeiro lote contendo um milhão de doses da vacina da Pfizer/BioNtech enviadas ao Ministério da Saúde, a coordenadora do Plano Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quilles, informou que o quantitativo a ser enviado ao Acre será de somente 1,4 mil doses.

“Serão poucas doses, pois até o momento foram confirmadas apenas 1.400. A expectativa por essa vacina é grande e certamente nos primeiros dias ela já acabará”, destaca.

A previsão é de que o Acre seja contemplado com 1.400 doses do imunizante na próxima semana, sendo que todas essas doses serão para Rio Branco devido a vacina ter que ficar armazenada em -20°C por 14 dias e entre 2 e 8°C por 5 dias. As estratégias estão sendo montadas com equipamentos do governo do Estado, por meio do Programa Nacional de Imunização.

O imunizante é aplicado em duas doses, com intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda. O Estado aguarda do Ministério da Saúde mais informes técnicos, como grupo prioritário e idades.