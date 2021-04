Abril termina com temperaturas amenas no Acre e maio pode começar com friagem

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Uma onda de frio polar poderá chegar ao Acre, logo na primeira semana de maio. Se confirmada, a temperatura deverá seguir amena em parte do Estado nos próximos dias.

A princípio, a previsão é que até este sábado (1) o tempo permaneça bom, seco e ensolarado, com as noites frias no Acre.

No País, a última semana de abril foi marcada por vários recordes de frio para este ano em capitais brasileiras. Na quinta-feira, 29 de abril, São Paulo, Florianópolis e Cuiabá registraram as menores temperaturas de 2021 até agora.

O ar frio de origem polar ainda está espalhado pelo centro-sul do Brasil e abril vai terminar com baixas temperaturas na sua última madrugada e amanhecer nos estados do Sul, no Sudeste em parte do Centro-Oeste e também em Rondônia e no Acre. A pouca nebulosidade na madrugada da sexta-feira vai aumentar a perda de calor e colaborar para o esfriamento do ar.

(Com O Tempo Aqui/Climatempo).