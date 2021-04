Rompimento de fibra ótica da Oi causa apagão de internet em grande parte do Acre

Informação repassada ao ac24horas por um funcionário da área técnica de uma empresa terceirizada que presta serviços de manutenção para a concessionária de internet e telefonia Oi diz que o rompimento da fibra ocorreu na região do município de Jaci-Paraná, no estado de Rondônia.

A mesma fonte afirmou que o problema causou extrema lentidão ou queda total do sinal de internet em todos os locais onde os serviços dependem da estrutura da empresa. O técnico disse ainda que a previsão de restabelecimento do sinal informada por seu coordenador era para às 19 horas desta quinta-feira (29).

A operadora não costuma se manifestar oficialmente sobre os constantes problemas que têm provocado quedas totais de sinal da telefonia móvel e de perdas de dados de internet no Acre. No atendimento ao consumidor, uma mensagem informava que havia falha na região, com previsão de retorno para às 19 horas.

O sinal, no entanto, começou a se normalizar no Acre por volta das 18 horas. Não foi possível identificar um canal de atendimento da empresa que pudesse fornecer informações de cunho oficial a respeito do problema que se iniciou no começo da tarde afetando todo o estado.