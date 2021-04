Roberto Duarte acompanha manifestação de trabalhadores em Senador Guiomard

Com agenda de trabalho logo cedo no município de Senador Guiomard, o deputado estadual Roberto Duarte foi surpreendido com uma manifestação dos terceirizados da Secretaria Estadual de Educação, que fechou a estrada às 6h da manhã desta quinta-feira, 29.

Dezenas de trabalhadores da empresa TecNews reivindicavam o que lhes são de direito: o pagamento dos seus salários. “O governo do Acre não toma providência. Nós tentamos realizar, na ALEAC, uma audiência pública para ouvirmos todas as partes e resolvermos esse problema. Mas, infelizmente, o nosso requerimento foi barrado pelos deputados estaduais que compõem a base do governo”, comentou Roberto Duarte.

Por volta de 9h da manhã, o representante do governo do Acre, Moisés Diniz, e a secretária estadual de Educação, Andreya Abomorad, chegaram e convidaram alguns representantes dos terceirizados para participarem de reunião na Câmara de Vereadores de Senador Guiomard para, juntos, encontrarem uma saída para este problema.

Participaram da reunião os deputados estaduais Roberto Duarte e Fagner Calegário, o presidente da Câmara de Vereadores, Magildo Lima, a vereadora emedebista, Leyry, e os demais vereadores do Quinari, juntamente com os representantes do Governo, Moisés Diniz e Andreya Abomorad, e dos trabalhadores terceirizados.

“É uma novela que parece não ter fim. Recebemos essa mesma reclamação de terceirizados que trabalham em Cruzeiro do Sul. Espero que desta vez tenhamos um final feliz. O Governo se posicionou dizendo que vai notificar a empresa para que apresente os documentos necessários até a próxima segunda-feira, 3 de maio. Caso a empresa não cumpra com essas exigências, o próprio Governo do Acre honrará a sua palavra fazendo o pagamento diretamente para os trabalhadores”, afirmou Roberto Duarte.