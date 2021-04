Prova do processo seletivo do IBGE será realizada no próximo domingo (2)

No próximo domingo (2), serão aplicadas as provas do processo seletivo simplificado para contratação temporária de 5.623 agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 552 supervisores de Coleta e Qualidade, que vão trabalhar nas pesquisas de rotina do IBGE.

Os inscritos poderão consultar o local de prova, nesta quinta-feira (29), no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. Essa seleção não está relacionada com o Censo Demográfico.

Os candidatos à função de Supervisor de Coleta e Qualidade farão prova com 60 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais e de Geografia. A prova será aplicada no turno da manhã, de 8h às 12h, horário de Brasília.

Já os inscritos para a função de APM farão prova com 60 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia. A prova será aplicada no turno da tarde, de 14h às 18h, horário de Brasília.

No dia da prova, o candidato deve levar caneta esferográfica preta de material transparente, documento original com foto e comprovante de inscrição.

A seleção seguirá protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, como o uso obrigatório de máscara, de tecido ou cirúrgica, cobrindo nariz e boca. Os candidatos deverão manter o distanciamento social. Haverá álcool gel para higienização das mãos, mas se recomenda, também, que o candidato leve seu próprio frasco de álcool em gel (que não poderá ser compartilhado com outras pessoas) e água. O candidato que se recusar a obedecer às normas sanitárias será excluído do processo seletivo.

O gabarito preliminar das provas será divulgado a partir das 19h do dia 3 de maio, no site do Cebraspe. O resultado final está previsto para 31 de maio.