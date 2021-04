Motociclista colide frontalmente com caminhonete e morre na BR-317

Uma colisão entre uma caminhonete e uma moto tirou a vida de um motociclista na manhã desta quinta-feira, 29, na BR-317, nas proximidades do município de Capixaba, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, a vítima trafegava em sua moto modelo Honda Titan, placa NXR-1986 na rodovia, quando colidiu frontalmente com a caminhonete modelo Hilux. Com o impacto, o condutor da motocicleta foi arremessado, bateu a cabeça no asfalto e sofreu fratura exposta nas duas pernas. O motorista da caminhonete sofreu apenas escoriações.

Populares que passavam pelo local, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo motociclista que já se encontrava morto.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito, e em seguida, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) na capital, para os exames cadavéricos.

A moto e a caminhonete foram removidas e a BR-317 que estava parcialmente interditada foi liberada.