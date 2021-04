Depois do ICMbio, Ibama também terá apoio da Força Nacional na Amazônia

Depois do ICMbio, agora o Ibama pode também contar com a Força Nacional de Segurança Pública para suas ações na Amazônia.

Publicada nesta quinta-feira (29) no Diário Oficial da União a portaria 197 do Ministério da Justiça e Segurança Pública dispõe sobre o emprego da FNSP em apoio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do Ministério do Meio Ambiente, em toda a Amazônia Legal.

A portaria diz que a parceria vale por 260 dias, a contar da publicação de hoje e o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mjsp-n-197-de-27-de-abril-de-2021-316989145