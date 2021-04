Bittar rebate Marina e defende ligação do Acre ao Peru: “A mentalidade condena Acre ao atraso”

O senador da República, Márcio Bittar (MDB) usou as redes sociais nesta quinta-feira (29) para rebater as críticas feitas pela ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede) que teceu críticas quanto ao projeto que visa ligar o Acre ao Peru, por meio de uma rodovia.

Bittar disse que a região não gera empregos a população do Acre e muito menos ao povo da Amazônia. Para ele, a mentalidade de Marina Silva condena o Acre ao atraso, à pobreza e à dependência. ‘Eles estiveram no poder por 20 anos, não cuidaram da natureza e nem das pessoas”, escreveu.

Bittar destacou que nos governos do PT, a ex-senadora defendeu a integração de Cruzeiro do Sul a Pucallpa e no atual governo, se posiciona contra. “O prejuízo causado por pseudo ambientalistas, como a ex-senadora, que nunca se fez presente no momento em que nosso Estado mais precisa, é o triste legado que teremos que corrigir, para salvar nossos filhos e netos da miséria”, declarou.

A fala da ex-ministra ocorre na quarta-feira (28), exatamente num momento em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a deputada federal, Mara Rocha e o senador Márcio Bittar, PSDB e MDB, estão atuando conjuntamente para retomar dois projetos de lei que preveem a construção de rodovia, que dividiria em dois, o Parque Nacional da Serra do Divisor (AC) e a privatização de seu território, abrindo caminho ao desmate, ao gado e à extração mineral.