Bispo de Cruzeiro do Sul é vacinado contra a Covid-19: “agradeço a Deus e ao SUS”

O bispo da diocese de Cruzeiro do Sul, Flávio Giovenale, de 66 anos, tomou nesta quarta-feira, 28, a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O líder religioso agradeceu a Deus e ao Sistema Único de Saúde pela imunização.

“Segunda dose da vacina. Viva a Ciência e o SUS. Eu me sinto mais seguro e agradecido a Deus, que é fonte de tudo e cura por meio das pessoas. Segundo o livro do Profeta Isaías, ciência e inteligência são dons de Deus e do Espírito Santo”.

Para ele, ciência e fé caminham muito bem juntas e Dom Flávio faz a defesa do Sistema Único de Saúde do Brasil, que possibilita atendimento gratuito para toda a população.

“Nos Estados Unidos, por exemplo, tudo é pago e aqui é tudo de graça. Há problemas sim, mas se eu tenho uma dor de dente não precisa arrancar a cabeça e sim o dente. Então há que se resolver os problemas do SUS e não acabar com ele como cartas pessoas querem fazer”, concluiu.