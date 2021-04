Associação dos Procuradores realiza Simpósio de Direito Público nesta quinta-feira (29)

A Associação dos Procuradores do Estado do Acre (APEAC) realizará na noite desta quarta-feira, 29, às 19 horas, no dia do Procurador do Estado do Acre, o Simpósio de Direito Público pela plataforma Zoom. Às 18h30 será aberta a composição da mesa virtual. O Simpósio tem o apoio da Procuradoria Geral do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Acre e CERS.

A abertura do Simpósio contará com a ministração da palestra ”A Função Constitucional do Advogado de Estado e a sua Atuação em prol da Sociedade”, com a procuradora do Estado do Acre, Caterine Vasconcelos de Castro e será mediada pela procuradora aposentada Sárvia Silvana Santos Lima.

No painel 2, o tema será a “Intervenção Estatal na Economia em Tempos de Pandemia”, com o procurador do Estado do Acre, Pedro Augusto França e o mediador será o procurador do Estado Cristovam Pontes de Moura.

No 3º painel, o tema será “Os Desafios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Setor Público”, com o procurador do Estado com Thomaz Carneiro Drumond e a mediação de Paulo Jorge Santos.