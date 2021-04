Acre tem como meta arrecadar mais de R$ 1,4 bilhão com ICMS

O governo do Acre divulgou nesta quinta-feira, 29, no Diário Oficial a meta de arrecadação de Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, o ICMS para o exercício de 2021.

Apesar da crise vivida por conta da pandemia, a estimativa do governo é que o estado consiga arrecadar R$ 1.467.006.844,36 (um bilhão, quatrocentos e sessenta e sete milhões e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) até o dia 31 de dezembro deste ano.

A estimativa do governo estadual é que 46,35% desse total seja arrecadado neste primeiro semestre e o restante, 53,65% a partir do mês de julho.

O decreto diz ainda que a meta de arrecadação de 2021 poderá ser revisada após o encerramento do primeiro semestre e/ou ao final do exercício, já que existem ocorrências que podem interferir positiva ou negativamente no atingimento do resultado, especialmente os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a economia local e a arrecadação dos tributos estaduais.

O ICMS é a principal fonte de renda de estados e, por isso, extremamente importante para o equilíbrio das contas públicas.