Vídeo de homem que teria sido baleado no Palácio Rio Branco não é no Acre

Um vídeo que circula nos grupos de WhatsApp de todo o Acre desde segunda-feira, 26, mostra um homem supostamente baleado nas escadarias do Palácio Rio Branco, no entanto, o fato não se passa no Acre.

Em nota, o secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, informa que o vídeo que circula nas redes sociais é falso e ressalta que não houve sequer registro de ocorrência formalizado junto ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) na presente data.

“Tal vídeo foi retirado de um site estrangeiro e não tem qualquer relação com o nosso Estado”, destacou.