UPA do Segundo Distrito e da Sobral serão as primeiras unidades administradas pelo Igesac

As primeiras unidades de saúde que irão ter o controle administrativo transferido para o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac) serão a Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva, localizada na região da Sobral e Unidade de Pronto Atendimento do 2º Distrito. A decisão foi ratificada em uma reunião realizada nesta terça-feira, 27, com representantes do Igesac e da Secretaria Estadual de Saúde.

O Igesac foi criado para substituir o extinto Pró-saúde ainda no ano passado com a promessa de melhorar e ampliar os serviços de saúde oferecidos à população, além de proporcionar melhorias nas condições de trabalho aos servidores. Desde que foi criado, o instituto é alvo de polêmica, já que sindicatos e alguns representantes da classe política consideram que a transferência de comando para o Igesac significa na verdade uma terceirização da saúde pública do Acre.

Como o Igesac tem autonomia para contratar servidores existe a preocupação dos funcionários públicos que já estão nas unidades. Vale lembrar que muitos complementam a renda tirando plantões, em que alguns casos passam do valor do salário.

Com a oficialização das unidades que serão gerenciadas pelo Instituto, os sindicatos ligados à saúde devem realizar novas manifestações contra a parceria, como a que foi realizada na semana passada após visita técnica a UPA Franco Silva.