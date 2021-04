Professores ganham projeto que dá apoio psicológico gratuito nesta pandemia

O movimento Quero na Escola e a Fundação SM anteciparam a abertura de inscrições para o projeto Apoio Emocional, que busca profissionais de saúde mental para atendimento gratuito a educadores de escolas públicas em todo Brasil.

A primeira edição atendeu 2 mil professores em 2020. Nesta segunda edição, além das angústias já acumuladas, será dado apoio nos traumas causados pelo prolongamento da pandemia e em como lidar com os próprios lutos e os dos estudantes.

As professoras e professores seguem enfrentando incertezas, improvisos, medos e um número crescente de lutos. Com os prédios fechados, a maioria usou equipamentos próprios para tentar manter conexão com os estudantes. Em vez da sala cheia de alunos, veem uma tela com algumas iniciais das crianças e adolescentes e muitas ausências de todos os tipos.

Para ajudá-los a lidar com suas angústias e orientá-los na acolhida aos estudantes, o projeto Apoio Emocional oferece aos professores as opções de escuta individual, rodas de conversa entre colegas ou com seus alunos e formação sobre como lidar com determinados problemas psicológicos. Todos os atendimentos serão virtuais, organizados pela equipe do Quero na Escola e com uso das plataformas que os profissionais voluntários e professores preferirem.

Para se cadastrar, tanto os educadores como os voluntários devem acessar queronaescola.com.br/apoioemocional.