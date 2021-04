Militares da Marinha que sofreram queimaduras durante explosão em Feijó já deixaram hospital

Já receberam alta médica do Hospital Geral de Feijó os 3 militares da Marinha, membros da Capitania dos Portos, que sofreram queimaduras de 1° e 2° graus durante explosão do barco em que estavam no Rio Envira, no Porto do município nesta quarta-feira, 28.

A explosão foi ocasionada por um curto-circuito na bateria da lancha. Três dos quatro militares que estavam na embarcação, foram atingidos pelas chamas e tiveram queimaduras. O SAMU levou os feridos para o Hospital.

Uma atendente da unidade hospitalar disse ao ac24horas, que um militar chamado Lucas, sofreu queimaduras de 2° grau e os outros dois, tiveram queimaduras mais leves, de 1° grau. “Depois do atendimento de emergência, eles ficaram algum tempo em observação e em seguida foram medicados e a médica deu alta dos três “, contou a funcionária.