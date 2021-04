Kátia Rejane é empossada vice-presidente do CNPG para a região Norte 

Em reunião ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) realizada em Brasília (DF), nesta quarta-feira, 28, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, tomou posse no cargo de vice-presidente do CNPG para a região Norte.

A PGJ do Acre agradeceu ao Conselho e a todos os procuradores-gerais pela confiança ao indicarem ao cargo de vice-presidente para a região Norte, aproveitando, ainda, para parabenizar os membros que, na ocasião, foram indicados para a lista tríplice do CNMP. “Reafirmo meu compromisso de exercer essa missão de forma dedicada na defesa das ações institucionais do Ministério Público para a nossa região e me coloco à disposição para ouvi-los e para promover a defesa de nossos interesses”, disse a PGJ.

Na ocasião, também ocorreu a posse administrativa dos novos dirigentes do CNPG, sendo empossados: a procuradora-geral de Justiça do MP do Amapá, Ivana Cei, no cargo de presidente do CNPG e os demais vice-presidentes regionais inframencionados:

Procurador-geral de Justiça do Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda; procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas; procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior; procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, Fernando da Silva Comin; e o procurador-geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte. O cargo de secretário-executivo do CNPG será ocupado pelo ouvidor do MPAP, promotor de Justiça Paulo Celso Ramos.

“Quero agradecer muito, especialmente à nossa anfitriã, PGJ do MPDTF, Fabiana Costa, e também a todos vocês por me darem essa oportunidade. Se nos perfilamos nessa luta, tenho certeza que iremos superar todos os desafios. Essa unidade de ação é uma característica da nossa instituição e não será diferente. Sigamos unidos e firmes”, finalizou a nova presidente do CNPG.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC