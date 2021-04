Jenilson diz que de 5 mortes por Covid-19, 4 poderiam ser evitadas

O deputado Jenilson Leite (PSB) ressaltou nesta quarta-feira (28) durante sessão da Assembleia Legislativa que existe um estudo que diz que de 5 mortes por Covid-19, quatro poderiam ser evitadas.

De acordo com o parlamentar, a taxa de vacinação até agora não é suficiente para criar um escudo de bloqueio ao avanço do vírus no País. “O desleixo com os cuidados sanitários é um alerta de que em breve o número de casos volta a crescer novamente. Esse é um assunto que deverá ser resolvido pela CPI da Covid no Senado”, observou o deputado do PSB que é médico infectologista.

Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, Leite ressaltou que o discurso do ódio e da intransigência, achando que a vida é menos importante, tem custado caro para o País.