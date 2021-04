Isaac Lima reafirma a produção agrícola como prioridade em Mâncio Lima

O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), vai executar no município uma série de ações em parceria com o governo do Estado. Ele detalhou o trabalho em visita a redação do ac24horas nesta quarta-feira, 28, acompanhado do vereador Jean Almeida (PT) e do secretário Especial de Articulação Política, Danilo Chagas.

Lima relatou o pacto firmado com o governador Gladson Cameli na última terça-feira, 27, em Rio Branco. Segundo o gestor, a parceria vai garantir para o município uma nova estrutura de segurança pública para abrigar a Delegacia de Polícia Civil, que funciona atualmente em uma sala no Quartel da Polícia, incremento na área de produção e continuidade na titulação de terras do município, via Instituto de Terras do Acre (Iteracre), além da liberação de emenda do deputado estadual Jonas Lima (PT), para a aquisição de insumos para execução de serviços de tapa buracos e calçadas.

O prefeito reafirmou a produção Agrícola como carro chefe da gestão, incluindo produtos como o coco, café, pimenta e outros itens. “Nós saímos da monocultura da mandioca com sucesso e hoje Mâncio Lima já vende coco para outros estados e outras culturas, como café, pimenta e as frutas, garantem uma boa renda para várias famílias”, conta ele.

“Sentamos com o governador e estabelecemos as prioridades. Ele sabe da nossa realidade, da seriedade de nossa gestão e vai nos ajudar. Já fez essa recuperação total de um trecho da Rodovia AC-405 e vamos seguir nessa parceria, que garante melhoria na qualidade de para a população de Mâncio Lima”, salientou ele que ainda não fala abertamente, mas também não descarta a mudança de partido.