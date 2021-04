Governo diz que paga no fim de maio primeira parcela do 13º salário de aposentados

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, informou nesta quarta-feira (28) que será paga no final de maio a primeira de duas parcelas do décimo terceiro salário a aposentados e pensionistas.

A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas é mais uma das medidas do governo para enfretamento dos reflexos da pandemia do novo coronavírus na economia.

De acordo com Bianco, serão repassados um total de R$ 56 bilhões a 31 milhões de pessoas que têm direito à antecipação.

O governo já havia informado que os valores seriam antecipados, mas aguardava a aprovação e sanção do Orçamento.

FGTS

Segundo Bianco, a medida que permite que empresários adiem o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a seus funcionários manterá outros R$ 40 bilhões na economia neste momento.

Ele disse, ainda, que o Pronampe, programa de crédito para micro e pequenas empresas, contará com R$ 5 a R$ 6 bilhões.

“São medidas muito significativas que continuarão ajudando essa retomada econômica”, declarou.

O secretário também informou que, dos R$ 10 bilhões previstos para o programa de manutenção do emprego neste ano, que foi renovado nesta semana pela área econômica, R$ 7 bilhões virão do cancelamento de restos a pagar do ano passado.

Ou seja, somente R$ 3 bilhões representarão novos gastos, não previstos.

Apesar da renovação dos programas extraordinários para a pandemia em 2021, o governo federal reduziu de R$ 524 bilhões para R$ 103 bilhões a previsão de gastos – apesar do avanço da Covid-19 no país. Os números são do Tesouro Nacional.