Ex-presidiário é assassinado a tiros dentro de hotel em Tarauacá

Na noite desta quarta-feira, 28, o ex-presidiário Ângelo Garcia, foi morto a tiros por dois homens no hotel em que estava hospedado, em Tarauacá. Segundo informações repassadas para a polícia, os criminosos teriam recebido ordem vinda do Peru para o assassinato.

O comandante da Polícia Militar do município, Major Jean Marques, disse que Ângelo era de uma facção criminosa e havido saído do presídio há poucos dias. De acordo com informações, ele estaria “devendo”.

“O indivíduo preso há 5 anos atrás havia saído há poucos dias da penitenciária. Segundo informes, o mesmo estava devendo e sendo ameaçado”, contou.

Ninguém foi preso por enquanto e a Polícia Militar segue as buscas pelos criminosos.