Consórcio que tem municípios do Acre diz que segue em busca de outras vacinas

O Consórcio Conectar, do qual fazem parte Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Assis Brasil, posicionou-se nesta terça-feira (27) acerca da decisão da Anvisa de não permitir a importação da vacina Sputnik V.

O consórcio que fará compras compartilhadas de vacinas entre municípios brasileiros, diz que segue buscando fornecedores visando garantir o cronograma de imunização.

Posicionamento Conectar

Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras Foi com surpresa e decepção que prefeitas e prefeitos consorciados ao Conectar – Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras acompanharam na noite da última segunda-feira (26) a deliberação da Agência Nacional de Vigilância Segurança (Anvisa) a respeito da possibilidade de importação da vacina russa Sputnik V para o Brasil.

Em tratativas com o Fundo Soberano Russo para a aquisição de 30 milhões de doses ao longo deste ano, o Conectar, agora, se prepara para reavaliar os termos da negociação contratual à luz dos pontos indicados pela agência reguladora, em busca de uma solução que acelere o calendário de imunização das cidades brasileiras.

O Conectar, constituído com a liderança da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), reúne mais de 2 mil cidades que, juntas, representam mais de 150 milhões de brasileiros. A saúde e o bem-estar dessas pessoas – dispostas em 26 capitais e algumas centenas de outros municípios – são a prioridade do Consórcio, iniciativa inédita que acredita em um plano de imunização estruturado e, acima de tudo, seguro para o enfrentamento à Covd-19.

Para a manutenção do cronograma vacinal inicialmente planejado, o Conectar já havia iniciado o processo de diálogo com outros possíveis fornecedores internacionais com potencial de atendimento às demandas brasileiras por imunizantes.

Prefeitas e prefeitos do Conectar seguem confiantes no papel estratégico e indispensável da atuação integrada para a garantia de agilidade no processo de vacinação em todo o país