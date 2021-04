Atraso na chegada de vacina para a segunda dose gera tumulto e aglomeração em Rio Branco

Na manhã desta quarta-feira (28), um pequeno tumulto ocasionado pela demora no início da vacinação foi registrado na Unidade de Saúde Roney Meireles, localizado no bairro Adalberto Sena, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas ao ac24horas por uma informante, a vendedora de roupas Alessandra Gomes, além da demora, as pessoas que aguardavam na fila reclamaram de aglomerações e falta de planejamento da equipe de saúde do local. Gomes ressaltou ainda que até o presente momento não havia vacinas de 2° dose disponíveis. “Chegamos cedo, é muita gente e não tinha vacina. As doses chegaram já era no horário fora do previsto e mesmo assim ainda está grande o tumulto”, contou.

Em contato com a assessoria de saúde de Rio Branco, o ac24horas foi informado que o motivo da confusão é devido as pessoas chegarem aos pontos de vacinação muito cedo. Além disso, a prefeitura negou a informação de falta de imunizantes para 2° dose. “Temos vacinas de 2° dose em estoque, quanto ao atraso, não houve, o que ocorre é que a vacinação inicia às 8 da manhã”, explicou.