Acre tem saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada pelo 3º mês

Apesar do fim do auxílio emergencial nos dois primeiros meses de 2021 e a retomada após a primeira quinzena de março, o Estado do Acre segue em alta na geração de novos postos de emprego pelo terceiro mês consecutivo e ganhou 269 postos de trabalho formal em março, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (28).

Os dados do instituto apontam que, embora tenham sido registrados 2.116 desligamentos no mês de março, foram contabilizadas 2.385 admissões, que resultaram no saldo positivo de 269 postos de trabalho. No geral, durante o mês de março, o Acre teve um crescimento de 0,53%.

Em fevereiro, o Caged aponta a criação de 959 postos de trabalho, embora tenham sido registrados 1.947 desligamentos no mês passado, também foram contabilizadas 2.906 admissões, o que resulta neste saldo positivo.

Em janeiro deste ano, o estado fechou o mês com saldo positivo na geração de emprego, com saldo de 412. Até o momento, o Acre tem saldo positivo com a criação total de 1.640 postos de trabalho com carteira assinada.