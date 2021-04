Vídeo mostra área externa do Into completamente vazia nesta terça

Inaugurado em junho do ano passado, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), unidade escolhida como referência para atendimento e tratamento da Covid-19, em Rio Branco, teve uma manhã bastante incomum nesta terça-feira (27).

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra tanto a área externa como a interna do Hospital de Campanha de Rio Branco que é destinada para atendimento de casos suspeitos da Covid-19 completamente vazia.

A situação chama atenção já que desde a sua inauguração no ano passado, o Into sempre registrou dias intensos de movimentação com populares em buscas de atendimento médico.

Apesar da baixa procura por atendimento, o Into está com sua estrutura que possui 100 leitos de enfermaria e 50 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para atendimento de pessoas com a Covid-19 no limite. No último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgado na segunda-feira, 26, mais de 120 pessoas estavam internadas entre leitos de enfermaria e de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) na unidade hospitalar.