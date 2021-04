Quatro novos oficiais do Corpo de Bombeiros são empossados

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, juntamente com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista e o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar, participaram da solenidade de promoção de quatro Oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado e entrega de três ambulâncias para o Corpo de Bombeiros.

Na ocasião foram promovidos ao posto de Coronel do Batalhão dos Bombeiros, coronel Eudemir Gomes Bezerra, Coronel Éden da Silva Santos e ao Posto de Major, Marcos Roberto da Silva Coutinho e ao posto de Capitão, Maricélio Saturnino de Souza.

Além disso, foi feita a entrega de três ambulâncias para o Corpo de Bombeiros, fruto de emendas de bancada. Em seu pronunciamento o governador Gladson Cameli disse que é uma honra participar do evento na sede do Corpo de Bombeiros.

O gestor ressaltou que ao longo do governo estará realizando mais investimentos no setor da segurança pública, mas somente após passar a pandemia do Covid-19. “Mais antes de falar em investimentos, tenho que imunizar a população”.

O secretário de segurança, Paulo Cézar Santos, destacou os avanços da gestão na área da segurança. “Nunca houve antes avanços na segurança pública, além disso, vamos realizar muito mais”, explicou.

Paulo César relatou que o governo tem investido mais de R$ 40 milhões de emendas de bancadas. Segundo ele, ainda tem R$ 4 milhões para investimentos na compra de armamento para a Polícia Militar e Civil.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Batista, disse que a promoção dos 25 novos oficiais é por tempo de serviço. “Aqui só serão quatro, mas, nos demais batalhões os demais serão empossados”, concluiu.