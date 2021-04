Pacientes do interior devem aguardar informe para cadastro na lista de comorbidades

A Secretaria de Estado da Saúde está incentivando o cadastramento de pessoas com comorbidades visando a vacinação contra a Covid-19. Em Rio Branco esse público pode procurar qualquer unidade de saúde tendo em mãos o documento de identidade e o laudo médico, juntamente com a cópia.

Já nos demais municípios, os usuários devem aguardar as informações das secretarias municipais de saúde, de como será realizado o processo de cadastro.⠀

Serão contempladas em grupo prioritário pessoas com as seguintes comorbidades: diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente (HAR), hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágio 3, insuficiência cardíaca (IC), cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas nos adultos, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cerebrovascular, doença renal crônica, doença cerebrovascular, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, Síndrome de Down, cirrose hepática.⠀