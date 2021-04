“Me tomaram a CCJ na calada da noite”, desabafa Neném ao revelar rasteira de aliados

O deputado Neném Almeida disse nesta terça-feira (27) ser grande verdade o que o deputado Roberto Duarte falou. “Me deram uma rasteira, quebraram um acordo. Fizeram coisas escondidas e me tiraram da CCJ”, afirmou.

Ele assinou a CPI original, mas vai referendar a CPI genérica. “O governo tem falado muitas coisas, como se fosse um favor. Todo o trabalho que um político fizer é nada mais que obrigação”, disse.

Em relação à aprovação do governador Gladson Cameli há mentiras sobre isso. “Deviam falar isso para o governador”, disse, afirmando que, sem citar nomes, é a arrogância da base aliada que leva o governo à ruína. “Nunca vi um arrogante se dar bem”, completou.

“Se tivessem realmente preocupados com o governo não teriam feito o que fizeram”, disse Neném. “Me tomaram a CCJ no calar da noite. E talvez isso seja a ponta do iceberg”.