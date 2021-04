Mais de 10 mil crianças no Acre estão entre o sobrepeso e obesidade, revela Atlas

O Atlas da Obesidade do Acre, construído pelo professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Alanderson Alves Ramalho, mostra que mais de 10 mil crianças acreanas de 0 a 9 anos apresentam excesso de peso. Ao total, 12.652 crianças participaram do levantamento.

O Atlas teve como base os dados de acesso público e irrestrito do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, referente ao ano de 2019, e foi inspirado na publicação “Situação Alimentar e Nutricional no Brasil: Excesso de Peso e Obesidade da População Adulta na Atenção Primária à Saúde (APS)”, do Ministério da Saúde (MS).

No levantamento, as crianças são divididas em dois grupos: de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos. O primeiro grupo contém 5.267 crianças, das quais 2.494 tem sobrepeso que é o peso acima do que é considerado saudável, frequentemente medido pelo índice de massa corporal (IMC) e outras 2.773 têm obesidade, distúrbio que envolve excesso de gordura corporal, aumentando o risco de problemas de saúde.

Do 1º grupo, o sobrepeso e a obesidade atinge mais as crianças do sexo masculino do que o feminino. De acordo com o levantamento, 1.340 crianças do sexo masculino tem sobrepeso e 1.523 se encaixam na categoria de obesidade, enquanto 1.154 crianças do sexo feminino estão no sobrepeso e 1.250 na categoria de obesidades.

Já no 2º grupo, que envolve crianças de 5 a 9 anos, o Atlas aponta que 7.385 têm excesso de peso, das quais, 4.328 têm sobrepeso, 1.810 delas consideradas obesas e 1.247 apresentam obesidade considerada grave.

No 2º grupo, o sobrepeso e a obesidade atinge mais do sexo feminino do que o masculino. De acordo com os dados, 2.537 crianças do sexo feminino tem sobrepeso, 1.067 obesidade e 562 obesidade grave, enquanto 1.791 crianças do sexo masculino estão sobrepeso, 743 obesidade e 685 com obesidade grave.