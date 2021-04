Homem é preso ao tentar entrar com dinheiro e entorpecentes no presídio de Rio Branco

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) prenderam na manhã desta terça-feira, 27, um homem que tentava levar dinheiro e entorpecente para dentro do Complexos Penitenciário de Rio Branco. Os ilícitos estavam em um fundo falso de um balde que seria encaminhado a um detento do pavilhão P.

De acordo com a equipe de plantão, o homem foi até o presídio para entregar material. Ao realizar o procedimento de revista dos pertences, os policiais identificaram um fundo falso em um balde, onde foi encontrado a quantia de R$ 654,00 e 551 gramas de uma substância entorpecente aparentando ser maconha.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume.

Um segundo homem, que acompanhava o indivíduo pego em flagrante, empreendeu fuga, mas foi capturado pelos policiais em uma área de mata próxima ao presídio.

No âmbito do presídio, um procedimento administrativo será aberto para investigar a situação em que ocorreram os fatos.