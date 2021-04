Gladson agradece trabalho de Silvânia e deseja sucesso a Rutembergue na Secom

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais nesta terça-feira (27) para fazer elogios ao trabalho desenvolvido há mais de dois anos pela ex-secretária de Comunicação Silvânia Pinheiro, além de claro, desejar sucesso ao sucessor, o jornalista Rutembergue Crispim.

“Quero aqui registrar a minha gratidão a minha amiga Silvania Pinheiro por todo trabalho desempenhado até aqui à frente da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). Hoje ela deixa a pasta, mas segue contribuindo com o governo”, declarou.

Cameli destacou que Pinheiro deverá atuar mais próximo do seu gabinete pessoal. O gestor enalteceu a postura leal da gestora da pasta da Comunicação. Silvânia, a partir de agora, vai assumir cargo na Casa Civil.

Em relação ao novo secretário, Rutembergue Crispim, Cameli pontuou o profissionalismo do jornalista que tem em seu currículo uma vasta experiência, tendo assumido inclusive, cargo de chefe de gabinete na atual gestão. “O jornalista Rutembergue Crispim, outro profissional com grande experiência que já fazia parte do nosso governo, é quem assume a Secom. Desejo todo sucesso a sua gestão”, encerrou.