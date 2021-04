Fábio Araújo diz que não existe Caixa Preta do transporte coletivo

O vereador Fábio Araújo (PDT) negou nesta terça-feira, 27, na Câmara de Rio Branco, a existência da “Caixa Preta” do transporte coletivo da capital conforme foi dito pelo prefeito Tião Bocalom (Progressistas).

O comentário ocorreu após a presença de dois trabalhadores do transporte coletivo que alertaram sobre o risco e o colapso do sistema público de Rio Branco. Em sua fala, o parlamentar ressaltou que no momento o que existe é um déficit nas contas das empresas e que o sistema não se banca. “Nós sempre cobramos a abertura de Caixa Preta, mas após estudo da categoria do transporte público, eu particularmente digo, que não existe a tal da Caixa Preta. O sistema não se paga e colocaram a conta para os usuários pagarem. Hoje, o sistema público de transporte coletivo de Rio Branco precisa de uma atenção especial”, salientou.

O vereador pedetista também criticou o prefeito Tião Bocalom por não aceitar sugestões dos vereadores. Ele citou o exemplo do PL que foi rejeitado na última semana da tarifa social do Bolsa Família.

Na ocasião, os vereadores sugeriram que o prefeito fizesse um aporte para baratear a tarifa para todos os usuários do transporte coletivo sem distinção. “O prefeito não aceita propostas de melhorias propostas indicadas por essa Casa. Toda proposta feita por nós ele esconde e não quer fazer. E quando toma a iniciativa, ele apresenta como se fosse algo novo, como se ele tivesse inventado a roda”, diz.