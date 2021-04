Com 49 mortos, letalidade da Covid-19 quase dobra em Tarauacá

Os órgãos de saúde de Tarauacá fizeram as contas e constata que em 2021 praticamente dobrou a letalidade da Covid-19 no município. Em 2020 a taxa era de 0,3/0,4 por 100.000 habitantes e em 2021 chegou a 0,6/100 mil/hab. Até esta terça-feira (27) 49 morreram com doença.

Atualmente, 379 pessoas estão em isolamento domiciliar naquele município e 20 pacientes hospitalizados –a grande em Tarauacá mesmo mas ao menos dois deles foram levados para Cruzeiro do Sul.

Quase 3,6 mil pessoas vacinadas até agora e há preocupação com o andamento da campanha. A busca por imunização contra Covid-19 tem sido alta no município. (RAFM)