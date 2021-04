Campanha de médicos incentiva proteção: “Sem máscara é uma palhaçada”

O Sindicato dos Médicos do Acre iniciou a campanha “Sem máscara é uma palhaçada” levando orientações e um kit com máscara descartável e álcool em gel para as pessoas que passaram pelo Terminal Urbano de Rio Branco.

O objetivo é conscientizar as pessoas para os cuidados necessários contra o coronavírus (Covid-19).

Para a missão de abordar um tema tão sério e que vem fazendo milhares de vítimas, a entidade convocou o palhaço Peteleco, responsável por dar um “puxão de orelha” em todos que circulavam sem proteção.

A campanha “Sem máscara é uma palhaçada” será realizada ao longo da semana em diferentes locais de Rio Branco e sem anunciar de forma prévia para evitar aglomerações.