Bestene diz que governo está preparado para CPI da Educação e elogia Gladson

O deputado José Bestene (Progressistas) diz que o objeto da CPI da Educação ampliada está dentro do regimento da Assembleia Legislativa, defendendo apurar o governo do PT também. “O governo está preparado para dar transparência à CPI”, diz Bestene.

Ele reforçou também o trabalho do governo na Saúde, que em apenas um ano potencializou a prevenção e o tratamento. “Não podemos esquecer também da convocação do cadastro de reserva. Não tenho dúvida que os demais serão convocados. Não podemos esquecer a reforma de centenas de escolas, estradas estaduais, o Cartão do Bem, o título definitivo das propriedades”, relacionou, apresentando uma série de obras tocadas pelo governo do Estado atualmente.

A alta aceitação popular de Gladson Cameli se dá porque o governador está sempre perto da população.

Bestene diz ainda que a ponte do Rio Madeira vai beneficiar muito o Acre e é resultado da luta de Gladson desde o período de senador.