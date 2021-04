Alan pede apoio na produção rural do Acre a ministra da Agricultura

O deputado federal Alan Rick (DEM) reuniu-se na tarde de segunda-feira, 26, juntamente com a deputada Mariana Carvalho (PSDB/RO), com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na pauta, o apoio do Ministério aos produtores rurais através das políticas de fomento à produção rural aos dois estados.

Alan conversou com a ministra sobre a criação de uma linha de crédito PRONAF Emergencial no valor de até R$ 25.000,00 e da prorrogação por um ano, das parcelas de crédito PRONAF já contratados e com vencimento em 2021 voltado aos pequenos e médios produtores que perderam seus plantios e maquinários nesta última enchente no Acre.

Ainda na reunião foi abordado sobre as invasões de terras e destruição do patrimônio de áreas produtivas entre os estados do Acre e Rondônia.

“Pedimos apoio à ministra junto aos órgãos de segurança para que eventos como a invasão à fazenda Santa Carmem, onde alojamentos, casas, currais, tratores, veículos e equipamentos foram destruídos e trabalhadores espancados, não voltem mais a acontecer em nossa região. Temos o apoio da ministra Tereza na defesa da paz no campo e na articulação junto às instituições responsáveis”, disse o deputado ao pontuar ainda que desde 2018 vem denunciando os conflitos agrários que acontecem nos limites do Acre, Rondônia e Amazonas.