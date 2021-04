Quatro mortes por Covid-19 foram registradas em Cruzeiro do Sul no final de semana

De sexta-feira, 23, a domingo, 26, foram registradas 4 mortes por Covid-19 no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. Uma vítima fatal da doença é de 1 Tarauacá, 1 de Mâncio Lima, 1 de Feijó e 1 de Guajará, no Amazonas.

Nesta segunda-feira, 26, há um total de 57 pacientes pacientes internados no Hospital, sendo 44 na clínica e 13 na Unidade de Terapia Intensiva. Os doentes da UTI são 6 de Tarauacá, 3 de Cruzeiro do Sul, 2 de Feijó, 1 de Eirunepé e 1 do Envira.

Durante o final de semana também foram registradas 12 alta hospitalares.