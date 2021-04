Familiares se emocionam ao “visitar” vereador que está internado na UTI do Into com Covid-19

O vereador do município de Acrelândia, Syonaiton Rodrigues, de 46 anos, do PP, que está internado com Covid-19 desde o dia 23 de março, no INTO de Rio Branco, segue na Unidade de Terapia Intensiva- UTI. O homem ficou 20 dias entubado, mas graças a equipe da unidade hospitalar, ele e a família puderam se ver de longe neste final de semana no solariun da INTO, momento registrado pela família e postado nas redes sociais.

Os familiares mostraram à Syonaiton, cartazes com frases encorajadoras para sua recuperação.

No caso dele, que está traqueostomizado e com suporte de Unidade de Terapia Intensiva, é grande a mobilização da equipe composta por médico, fisioterapeuta, enfermeiro, assistente social, que precisa carregar junto com a cama do paciente, ventilador , monitor e outros itens. O homem ficou 20 dias entubado.

O diretor do INTO, médico Osvaldo Leal, explica que vários pacientes já tiverem a oportunidade de ver os parentes no solariun.

“Esse contato é importante para o paciente, que fica com novo ânimo e para a família, que pode constatar pessoalmente o estado do doente”, explica.