Acre tem menor taxa de ocupação dos leitos com 84% no país

Dos quatro estados que flexibilizaram os protocolos sanitários de enfrentamento ao Covid-19: Acre, Santa Catarina, Espirito Santo e Rio de Janeiro, neste final de semana, o Acre é o que tem menor taxa de ocupação dos leitos de UTI com 84% neste domingo. Esse foi o primeiro final de semana com o setor comercial funcionando até as 22 horas.

Segundo dados da secretaria de estado de saúde, dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, 89 estão ocupados, a taxa é de 84%. Pelo segundo dia consecutivo não há pacientes na fila de espera de UTI em todo o estado.

Santa Catarina entre os quatro estados analisados é o que tem maior taxa de ocupação de leitos de UTI, com 94,5% e 64 pacientes na fila de espera. O Estado ampliou o horário de atendimento dos restaurantes, agora eles poderão fechar às 22h.

Com 87% de leitos de UTIs lotados, Espirito Santo migrou de risco extremo e foi para risco alto na última sexta-feira (23). Com a nova classificação, os estabelecimentos comerciais poderão funcionar em qualquer dia da semana e os restaurantes e bares voltam a atender os clientes presencialmente.

No Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (26) foi permitido atividades físicas no Morro do Flamengo. A capital fluminense está com taxa de ocupação de leitos de UTI em 86% e uma fila de espera de 36 pessoas.