Detran nega que vai terceirizar serviço de vistoria após denúncia de despachante

Um despachante que pediu para não se identificar com medo de represálias, procurou o ac24horas para denunciar que o serviço de vistoria do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) vai ser terceirizado. O anúncio teria sido feito por Fábio Ferreira, diretor de operações do Detran, durante reunião com os despachantes.

O denunciante reclama que a terceirização vai “quebrar” os pequenos que trabalham no ramo. “O Detran vai terceirizar a vistoria. Como se já não bastasse o benefício que vai ser criado com a vistoria nas concessionárias, que no meu caso que sou despachante que não possuo contrato com concessionária fiquei bastante prejudicado, pois como todo cidadão comum tenho que esperar vários dias na fila pra fazer vistoria, imagina o preço do serviço que será cobrado pela vistoria na empresa terceirizada? irá quebrar os pequenos como eu”, justifica.

O ac24horas entrou em contato com o Detran. A autarquia respondeu, por meio de sua assessoria de comunicação, que a informação de terceirização do serviço de vistoria não procede.

Já em relação às vistorias nas concessionárias, que devem começar na próxima semana e que vão ser realizadas por servidores do órgão, o Detran considera um avanço. “O Detran considera este serviço um avanço para a sociedade acreana. Todas as concessionárias e garagens vão poder se credenciar para fazer a vistoria em seus estabelecimentos. O valor da vistoria não vai ser alterado. As chamadas vistorias externas em concessionárias e garagens estão baseadas em uma resolução do Contran no período de calamidade pública. Vai facilitar a vida de todo mundo para os procedimentos de emplacamento”, explicou a assessoria do Detran.