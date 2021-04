De forma independente, escritora acreana lança coletânea de poesias

A Coletânea de Amores Partidos aborda as diferentes fases de um relacionamento.

Quem nunca sofreu por amor? Este sentimento é um tema universal, abordado de diferentes formas na arte, seja pela escrita, música ou cinema. Também foi a inspiração da escritora e jornalista acreana Veriana Ribeiro, que decidiu dissecar seus relacionamentos passados em uma coletânea de poesias, composta por três livros que se completam e são vendidos juntos. A Coletânea de Amores Partidos é um projeto aprovado no edital de Arte e Patrimônio da Fundação Elias Mansuor, através da Lei Aldir Blanc.

A coletânea reúne poemas escritos ao longo de dez anos, alguns já publicados em blogs ou redes sociais, outros inéditos. “Eu sempre acreditei que só poderia me tornar escritora quando lançasse um livro, mas depois de um tempo percebi que eu já era escritora e tinha muito material acumulado, só nunca tinha organizado ou levado a minha escrita a sério. Há dois anos elaborei o conceito da coletânea e estou, desde então, escrevendo novos poemas e reescrevendo trabalhos antigos”, explica.

São três livros (Fins, Começos e Meios) que fazem parte da coletânea, transformando os diferentes momentos de um relacionamento em versos contemporâneos, na maioria das vezes sem rima, e com uma escrita que se assemelha a poetas como Rupi Kaur, Amanda Lovelace e Ryane Leão. “Este é um projeto muito pessoal. Ele é semi-autobiográfico, porque ao mesmo tempo que se inspira em muitos aspectos da minha vida e dos meus relacionamentos passados, também existe muita criação e invenção. Apesar de ser uma coletânea de poemas, existe uma narrativa não-linear entre os livros”, afirma Veriana. As ilustrações e o projeto gráfico são feitos pela artista plástica Marina Bylaardt.

Publicada de forma independente, o lançamento irá ocorrer no dia 30 de abril, em uma live no instagram da escritora (@veriveris), e contará com a participação da escritora cearense Dia Nobre. A coletânea já está em pré-venda, pelo valor de R$ 50 (sem frete incluso), para comprar é só entrar em contato com a escritora através de suas redes sociais.