Anvisa decide no final da tarde uso da Sputnik V pelo Acre e mais 12 estados brasileiros

A análise do uso da vacina russa Sputnik V contra a covid-19 no Brasil, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sai no final da tarde de hoje (26) quando acontece uma reunião extraordinária da diretoria colegiada.

A reunião de deliberação foi marcada dentro do prazo estipulado pela lei e de acordo com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que determinou a análise da questão dentro do prazo de 30 dias.

O governo do Acre manifestou interesse através do consórcio nordeste da aquisição de 700 mil doses do imunizante.