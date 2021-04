Primeira friagem do ano deve chegar ao Acre na tarde deste domingo

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O pesquisador Davi Friale alerta que o Acre terá a sua primeira friagem do ano na tarde deste domingo, 25. Após o dia começar quente e abafado, a partir da tarde, a chegada de uma frente fria moderada e a incursão de ar polar deixam o tempo extremamente instável, com temporais e queda da temperatura.

De acordo com Friale, podem ocorrer chuvas fortes, com raios, ventanias e queda pontual de granizo. A temperatura cai, a partir do fim da tarde. Os ventos, a partir da tarde, passam a soprar, entre moderados e fracos, com fortes rajadas, da direção sudeste e variações do sul e de leste.

Apesar de ser considerada de pequena intensidade, a friagem vai deixar a temperatura no Acre mais amena, com mínimas em torno dos 19. Nos próximos dias, deve prevalecer o tempo seco, com bastante sol e com queda de temperatura durante as noites.