Prefeitura de Rodrigues Alves entrega donativos recebidos do SOS ACRE para ribeirinhos

A prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da secretaria de Assistência Social, entregou neste sábado, 24, alimentos água potável, kits de higiene pessoal, limpeza, medicamentos, e colchonetes aos moradores das comunidades ribeirinhas da Praia da Amizade, Foz do Paraná, Esquecido e Mundurucus, atingidas pela cheia dos rios no mês de fevereiro.

Os itens são da Campanha SOS Acre e foram doados à prefeitura pelo Ministério Público do estado, Tribunal de Justiça e Cruz Vermelha Nacional em parceria com Associação dos Municípios do Acre (Amac).

O prefeito Jailson Amorim, acompanhou a entrega dos donativos as famílias ribeirinhas, e ressaltou a importância da campanha SOS Acre ,além de outras, desenvolvidas por instituições públicas e privadas.

“Quero agradecer a todas entidades envolvidas nas doações, que são de grande importância para as famílias que foram atingidas pelas águas dos rios. Nossa equipe se empenhou na entrega dos itens nessa ação solidária e humanitária”, concluiu o prefeito.

