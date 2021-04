Deputado Jesus Sérgio reage a citação na Operação Tanque Furado: “Perseguição política”

Por meio de nota encaminhada à redação do ac24horas, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT-AC) se manifestou sobre a citação de seu nome no dossiê da Operação Tanque Furado, elaborado pelo Instituto OPS, que aponta indícios de irregularidades no ressarcimento de despesas com combustíveis e lubrificantes automotivos por parte de vários parlamentares.

Em meio a 104 deputados federais cujas despesas com combustíveis são citadas com maiores detalhes no relatório, aparecem três acreanos que realizaram abastecimentos de veículos com suspeitas de irregularidades no período apurado pelas auditorias, entre eles está Jesus Sérgio, que já havia sido apontado, em 2020, como o maior gastador da Câmara Federal.

No caso específico da Operação Tanque Furado, o parlamentar acreano aparece com diversos abastecimentos feitos em único dia, além de apresentar grande quantidade de litros em abastecimento único, aumento de consumo de combustível no período de campanha eleitoral da sua esposa, Maria Lucinéia, a Néia, eleita prefeita de Tarauacá na última eleição.

Na nota de esclarecimento enviada ao jornal por meio de sua assessoria, Jesus Sérgio afirma que todos os gastos realizados pelo seu gabinete seguem os atos da Mesa Diretora da Câmara e que o seu mandato é pautado pela ética e pela credibilidade, podendo ser acompanhados tanto nas suas redes sociais quanto no Portal da Transparência da Câmara dos Deputados.

“Por isso, quero reafirmar o meu compromisso com o povo do Acre de agir sempre com lisura e transparência. No entanto, surgiu (sic) rumores envolvendo o meu mandato com a matéria do Fantástico sobre a verba de combustíveis dos parlamentares, que foi ao ar no domingo passado (18/4). O meu nome sequer foi citado na matéria, mas estão afirmando que há uma lista onde cita mais de 100 deputados federais”, diz um trecho da nota.

O deputado federal do PDT atribuiu a citação de seu nome no relatório da Operação Tanque Furado à “perseguição política” e disse temer que essa prática se torne algo corriqueiro no Acre. Ele ainda manifestou solidariedade aos demais deputados citados no documento e afirmou que os parlamentares devem se unir para buscar justiça e vencer a perseguição.

“Estamos em tempo de pregar a união e, por isso, os sete deputados federais que tiveram o seu nome incluídos nesta lista de maneira errada têm que se unir e buscar justiça. E aqui eu me solidarizo com todos os colegas da bancada que foram citados nesta lista e peço ainda que juntos possamos vencer esta perseguição com os parlamentares do Norte”.

Campeão de gastos

Dados disponíveis no portal da Câmara dos Deputados apontam que Jesus Sérgio foi quem mais gastou, dos 513 parlamentares, com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), entre 1º de janeiro e 11 de dezembro de 2020. O pedetista totalizou R$ 523.882,68 em despesas custeadas pelos cofres públicos, segundo publicação do jornal online Metrópoles.

A Câmara havia determinado, em março do ano passado, a suspensão da maior parte das atividades presenciais e estabeleceu sessões à distância, o que deveria gerar substancial economia de recursos públicos. Jesus Sérgio foi na contramão da recomendação da Casa e, durante o ano em que a pandemia se estabeleceu no país, gastou mais do que em 2019.

Apenas para se ter uma ideia do ímpeto gastador do parlamentar acreano, sozinho ele desembolsou mais do que os dezessete deputados da lanterna do ranking, que declararam, juntos, gastos de R$ 505 mil. Esse dinheiro fica disponível para que os deputados e senadores apliquem em atividades relacionadas ao mandato – como aluguel de carros, compra de passagens aéreas, entre outras.

Em resposta ao jornal Metrópoles, o parlamentar acreano discordou que 2020 foi um ano em que deveria haver redução dos custos citados. Segundo ele, o ano foi atípico para muitos setores pela paralisação de algumas atividades por causa da pandemia, mas que na Câmara dos Deputados a atividade política foi na direção contrária a essa tendência.

“O ano de 2020 acabou exigindo muito mais atuação do parlamentar que em anos anteriores. Como sou parlamentar de primeiro mandato, eleito por um partido ainda pequeno no estado do Acre, não podia passar o ano todo em trabalho remoto, em casa, apenas participando das sessões”, justificou Jesus Sérgio em nota enviada ao Metrópoles.

A íntegra da nota de esclarecimento do deputado:

Prezados acreanos e acreanas,

O nosso mandato de deputado federal é pautado pela ética e pela credibilidade. Todas as ações são públicas e podem ser acompanhadas por cada cidadão do nosso Estado, tanto nas minhas redes sociais, quanto no Portal da Transparência da Câmara dos Deputados.

Portanto, todos os gastos realizados pelo nosso gabinete seguem todas as regras imputadas por meio dos atos da Mesa Diretora da Câmara. Por isso, quero reafirmar o meu compromisso com o povo do Acre de agir sempre com lisura e transparência.

No entanto, surgiu rumores envolvendo o meu mandato de deputado federal com a matéria do Fantástico sobre a verba de combustíveis dos parlamentares, que foi ao ar no domingo passado. O meu nome sequer foi citado na matéria, mas estão afirmando que há uma lista onde cita mais de 100 deputados federais.

E realizando uma política séria e sempre pautada pela verdade temo que a perseguição política se torne algo corriqueiro no nosso Estado. Estamos em tempo de pregar a união, e por isso, os sete deputados federais que tiveram o seu nome incluídos nesta lista de maneira errada, tem que se unir e buscar justiça. Devemos fazer política com justiça, lealdade e igualdade.

E aqui eu me solidarizo com todos os colegas da bancada que foram citados nesta lista e peço ainda que juntos possamos vencer esta perseguição com os parlamentares do Norte.