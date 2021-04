Acidente termina com homem imobilizado por seguranças do Via Verde Shopping

A reabertura do Via Verde Shopping nos finais de semana foi marcado por uma grande confusão na tarde deste domingo, 25. O mestre de obras, Frank Moura, de 38 anos, acusa os seguranças do estabelecimento de o terem agredido na frente da esposa e da filha no momento em que iam saindo do shopping.

Tudo teria acontecido após uma colisão entre a bicicleta elétrica, pilotada pela esposa de Frank, e um veículo de aplicativo, o qual o motorista preferiu não se identificar. De acordo com Frank o motorista avançou na saída do shopping e acabou atingindo a moto e a esposa. Houve um início de discussão entre Frank e o motorista. No momento em que os seguranças do shopping chegaram, agrediram e imobilizaram o mestre de obras até a chegada da polícia. Bastante nervoso, Frank denunciou que foi agredido de forma covarde. “Me bateram e me agrediram. Eu sou um cidadão de bem, pode procurar a minha ficha e não vão ver nada de errado. O segurança veio e só porque o outro cara tem mais dinheiro do que eu, me enforcou e me humilhou na frente das minhas filhas”, disse.

A versão dos seguranças, que são de uma empresa terceirizada, é diferente. Contam que após a colisão, se iniciou uma discussão e Frank teria tentado agredir e ameaçado o motorista afirmando pertencer a uma facção criminosa e por isso foram obrigados a imobilizá-lo até a chegada da polícia.

O motorista do carro, que não quis se identificar e nem gravar entrevista, disse que estava fazendo corrida para um aplicativo no momento, e que Frank teria dito que pertencia a um grupo de facção, e disse “eu gravei teu rosto”.

Frank negou que tenha afirmado que fosse de facção e após a confusão foi até a Delegacia de Flagrantes, onde registrou um boletim de ocorrência.

Veja o vídeo: