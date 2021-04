Pagamento antecipado pelo governo do Acre já está disponível nas contas bancárias

O pagamento antecipado pelo governo do Acre que estava previsto para segunda-feira (26) já está disponível na conta dos servidores que recebem pelo Banco do Brasil.

Com a antecipação, R$ 271.220.759,13 estão sendo injetados já a partir deste sábado na economia local. Esse final de semana é o primeiro com regras e protocolos sanitários mais flexíveis. O comércio funciona até às 22 horas.

Relacionado

O Palácio Rio Branco orienta que as novas medidas de restrições, adotadas pelo decreto publicado, são para garantir o controle da contaminação pela Covid-19, e que a população deve colaborar no combate ao vírus, evitando aglomerações no comércio em geral que poderá funcionar a partir deste fim de semana.