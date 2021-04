Mais de 60% dos contribuintes do Acre já fizeram a declaração do Imposto de Renda

Até as 14h desta sexta-feira (23) 49.460 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal em todo o estado do Acre, o que corresponde a 60,4% do esperado que são 81.900 declarações.

Na 2ª Região Fiscal (AC, AP, AM, PA, RO e RR) 818.583 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal.

O percentual do Acre é o maior dos Estados amazônicos, segundo o balanço da Receita Federal. O Estado que menos processou declarações do IRPF até agora é Rondônia, com 53,3% do total previsto.

A data de entrega agora é final de junho.